Zwei bislang unbekannte Männer sollen einen Laden in Halle unter Vorhaltung eines waffenähnlichen Gegenstandes ausgeraubt haben. Jetzt wird mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern gesucht.

Laden in Halle ausgeraubt: Wer kennt diese beiden Männer? (Fotos im Text)

Wegen räuberischer Erpressung fahndet die Polizei Halle nach zwei Männern.

Halle (Saale). – Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die bereits am 4. Dezember 2024 einen Laden in Halle ausgeraubt haben.

Demnach betraten die beiden Männer den Laden und drohten mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Damit verlangten sie die Herausgabe von Bargeld, teilt die Polizei mit.

Wer kennt diese beiden Männer und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/224 20 00 entgegen.