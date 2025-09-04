Ein Großaufgebot an Polizisten ist Donnerstagmorgen auf das Gelände vom "Station Endlos" in Halle angerückt. Die Suche nach Drogen und Beweismitteln stehen im Fokus.

Riesige Drogenrazzia in Halle - Polizei rückt mit Großaufgebot an

Polizisten rückten mit Ramme und Brecheisen auf dem Gelände von "Station Endlos" in Halle an.

Halle (Saale). - Auf dem Gelände der "Station Endlos" in Halle hat es am Donnerstagmorgen eine groß angelegte Razzia gegeben, so die Polizei. Gegen 8 Uhr rückten die Beamten dort laut MZ-Informationen mit Ramme und Brecheisen an.

Ein Großaufgebot war am Donnerstagmorgen auf dem Gelände der "Station Endlos" in Halle zugegen. (Foto: Marvin Matzulla)

Nicht nur in Halle, sondern auch im Mansfelder Land gab es mehrere Durchsuchungen. Dabei, sagte ein Polizeisprecher, stehe das Auffinden von Beweismitteln und Drogen im Fokus.

Rauschgiftspürhund "Don" im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Bei der Suche nach den Drogen setzt die Polizei auch zwei Drogenspürhunde ein.

Genaue Informationen zu dem Einsatz sind bislang noch nicht bekannt.