Eil
Auf dem Gelände der "Station Endlos" Riesige Drogenrazzia in Halle - Polizei rückt mit Großaufgebot an
Ein Großaufgebot an Polizisten ist Donnerstagmorgen auf das Gelände vom "Station Endlos" in Halle angerückt. Die Suche nach Drogen und Beweismitteln stehen im Fokus.
Aktualisiert: 04.09.2025, 10:42
Halle (Saale). - Auf dem Gelände der "Station Endlos" in Halle hat es am Donnerstagmorgen eine groß angelegte Razzia gegeben, so die Polizei. Gegen 8 Uhr rückten die Beamten dort laut MZ-Informationen mit Ramme und Brecheisen an.
(Foto: Marvin Matzulla)
Nicht nur in Halle, sondern auch im Mansfelder Land gab es mehrere Durchsuchungen. Dabei, sagte ein Polizeisprecher, stehe das Auffinden von Beweismitteln und Drogen im Fokus.
(Foto: Marvin Matzulla)
Bei der Suche nach den Drogen setzt die Polizei auch zwei Drogenspürhunde ein.
Genaue Informationen zu dem Einsatz sind bislang noch nicht bekannt.