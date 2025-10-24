Razzia im Burgenlandkreis Polizei findet in Weißenfels teure Fahrräder: Wem gehören die Teile? (Fotos im Text)
Die Kriminalpolizei hat bei einer Razzia in Weißenfels eine Reihe hochwertiger Fahrräder sichergestellt. Auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzern wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung.
Weißenfels. – Bereits am 17. September hat die Kriminalpolizei bei Durchsuchungen in Weißenfels eine Reihe hochwertiger Fahrräder gefunden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Räder gestohlen seien.
Da die Ermittler bisher die rechtmäßigen Eigentümer der Fahrräder nicht finden konnten, wende man sich nun an die Öffentlichkeit.
Besitzer dieser Fahrräder aus Weißenfels werden gesucht
Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer sein Fahrrad auf den Fotos wiedererkennt oder Hinweise zur Herkunft der Räder geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03443/282293 beim Polizeirevier Burgenlandkreis zu melden.