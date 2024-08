In der Nacht zu Freitag hat eine Recyclinganlage in Döllnitz, einem Ortsteil von Schkopau, gebrannt. Die Feuerwehr war über Stunden im Einsatz.

Recyclinganlage in Schkopau brennt - Feuerwehr über Stunden im Einsatz

In den frühen Morgenstunden hat eine Recyclinganlage in Döllnitz,im Saalekreis gebrannt.

Schkopau. - In der Nacht zu Freitag ist eine Recyclinganlage in Döllnitz, einem Ortsteil von Schkopau im Saalekreis, in Brand geraten. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Der Brand sei der Polizei gegen 3.45 Uhr gemeldet worden. "Es könnte sich um eine Selbstentzündung handeln", sagte ein Polizeisprecher.