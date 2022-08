Ein Mann stellte sich in einer Bahn in Halle schützend vor eine Zugbegleiterin. Er wurde selbst Opfer des Übergriffs.

In einem Regionalexpress in Halle ist eine Zugbegleiterin bei der Fahrkartenkontrolle angegriffen worden. Durch das Zuhilfekommen eines Reisenden blieb sie unverletzt, bis die Polizei eintraf. Symbolbild:

Halle (vs) - Das hätte schief gehen können: Ein 52 Jahre alter Mann stellte sich am Dienstagmorgen schützend vor eine Zugbegleiterin, die in einem Regionalexpress von Halle Hauptbahnhof nach Halle-Ammendorf von einem Fahrgast attackiert wurde. Dies teilte die Polizei mit.

Zuvor habe der später aggressive 29-Jährige im Zug geschlafen. Die Zugbegleiterin sprach den jungen Mann offenbar mehrfach erfolglos an, um seine Fahrkarte zu überprüfen. Als sie versuchte, den schlafenden Reisenden für die Kontrolle zu wecken, sprang dieser den Angaben zufolge unvermittelt auf und stieß die Frau so fest von sich, dass sie gegen einen Tisch prallte.

Ein Mitreisender kam ihr zur Hilfe, stellte sich schützend vor die Frau und versuchte, die Situation zu beruhigen. Der 29-Jährige griff daraufhin offenbar auch den Mann an. Er versuchte ihn offenbar durch Kratzen ins Gesicht und am Auge zu verletzen. Außerdem ergriff er die Brille des Mannes, zerdrückte sie und warf sie zu Boden. Dennoch soll sich der Mann erfolgreich gewehrt und ihn bis zum Eintreffen der Beamten fixiert haben.

Der Mann wurde zunächst festgenommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Die Zugbegleiterin blieb unverletzt.