Gräfenhainichen/DUR. - Gegen 13 Uhr ist der Polizei in der Bahnhofstraße in Gräfenhainichen am Freitag ein sturzbetrunkener Radfahrer ins Netz gegangen. Der Mann sei dort in Schlangenlinien entlang gefahren.

Lesen Sie auch: Kurz vorm Koma? Fahrer baut Crash auf A2 bei Magdeburg - mit knapp 4 Promille im Blut!

Ein Atemalkoholtest habe einen vorläufigen Wert von 3,72 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 46 Jahre alten Mann eingeleitet worden.

Lesen Sie auch: Sturzbetrunken - Mit diesem gewaltigen Promille-Wert war Fahrer auf A9 unterwegs

Die Weiterfahrt wurde untersagt, heißt es.