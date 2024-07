In Aschersleben hat ein 71 Jahre alter Mann Polizisten mit einer Krücke angegriffen. Dem vorausgegangen war eine Ruhestörung in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Nach Ruhestörung: 71-jähriger Mann greift Polizisten mit Krücke an

Rentner in Aschersleben

Wegen einer Ruhestörung rückten Polizisten in Aschersleben aus und wurden mit einer Krücke angegriffen.

Aschersleben/DUR. - In Aschersleben sind am späten Sonntagabend Polizisten zu einer Ruhestörung aufgrund von lauter Musik in die Rosa-Luxemburg-Straße gerufen worden.

Beim Eintreffen am Grundstück regierte der Eigentümer laut Polizei allerdings nicht. Nachdem die Beamten sich lautstark angekündigt hatten und in Richtung der Terrasse gegangen waren, wurden sie von dem 71 Jahre alten Eigentümer mehrfach mit einer Krücke angegriffen, heißt es.

Der Mann habe mit Handschellen fixiert werden müssen, weil er den Angaben nach nicht mehr mit seiner Krücke von den Polizisten abließ. Ein Notarzt habe eine Zwangseinweisung veranlasst, die laute Musik sei ausgestellt worden und der Mann müsse sich nun wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.