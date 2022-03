Halle (Saale)/MZ - Dienstagmittag hat sich im Süden Halles, in der Paul-Suhr-Straße, ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Autos in Richtung Innenstadt zusammengestoßen. In der Folge überschlug sich einer der Wagen und blieb auf der Seite liegen. Wie viele Personen bei der Karambolage verletzt worden und wie schwer, war zunächst unklar. Ein Rettungshubschrauber wurde aber angefordert. Er landete nahe der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung ist die Paul-Suhr-Straße in Richtung Norden aktuell voll gesperrt.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Über die Zahl der Verletzten ist noch nichts bekannt. Foto: Marvin Matzulla