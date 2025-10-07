In Bernburg hat ein Mann versucht, einen Rewe-Markt mit einem vollen Einkaufswagen, aber ohne zu bezahlen zu verlassen. Nun sucht die Polizei nach dem Ladendieb.

Mit vollem Einkaufswagen aus dem Rewe marschiert! Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Die Polizei in Bernburg sucht nach einem Ladendieb.

Bernburg. – Bereits am 21. Mai 2025 hat ein bislang unbekannter Mann versucht, in einem Rewe-Markt in Bernburg Waren im Wert von 185 Euro zu stehlen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Mann das Geschäft mit vollem Einkaufswagen verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv habe dies bemerkt und sei dem Täter gefolgt. Dabei habe er den Einkaufswagen samt Inhalt sichern können.

Der Tatverdächtige entkam jedoch. Nun sucht die Polizei mittels Aufnahmen der Überwachungskamera nach ihm.

Rewe in Bernburg fast beklaut: Die Polizei sucht nach diesem Mann. (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter der Telefonnummer 03471/37 90 entgegen.