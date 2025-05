Eine Frau ist in einer Straßenbahn am Riebeckplatz in Halle völlig ausgerastet und hat einen Fahrkartenkontrolleur und einen Polizisten angegriffen.

In einer Straßenbahn in Halle ist eine Frau bei einer Fahrkartenkontrolle vollkommen ausgerastet.

Halle (Saale). - Eine 47 Jahre alte Frau ist am späten Montagmorgen in einer Straßenbahn am Riebeckplatz in Halle völlig ausgerastet, wie die Polizei meldet.

Demnach war die Frau kurz nach 11 Uhr in der Straßenbahn unterwegs, als sie von einem Fahrkartenkontrolleur beim Schwarzfahren erwischt wurde.

Daraufhin sei sie dem Mann gegenüber zuerst beleidigend geworden, habe ihn bedroht und schließlich beim Aussteigen aus der Bahn in den Bauch geschlagen, heißt es.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten habe sich die Frau unkooperativ verhalten und sei ausfallend geworden. Gegen die 47-Jährige seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, so die Beamten weiter.