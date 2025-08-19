Ein Fahrradfahrer ist in Halle bei einem Sturz schwer verletzt worden. Seine Identität war zunächst noch unklar. Nun konnte ein Angehöriger ermittelt werden.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Sturz am Riveufer in Halle schwer verletzt worden.

Halle (Saale). – Am Dienstag gegen 8 Uhr war ein Fahrradfahrer am Riveufer in Halle schwer gestürzt, teilte die Polizei mit.

Aufgrund seiner Verletzungen habe der Radfahrer reanimiert werden müssen. Er sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zunächst war seine Identität unklar. Daher hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten und ein Foto des Rades veröffentlicht. Nun konnte ein Angehöriger des Mannes ermittelt werden, so die Polizei weiter.