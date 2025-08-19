Ein Fahrradfahrer ist in Halle bei einem Sturz schwer verletzt worden. Seine Identität ist noch unklar. Mithilfe des Fahrrades versucht die Polizei nun herauszufinden, wer der Mann ist.

Fahrradfahrer in Halle schwer verletzt: Wer kennt ihn? (Foto vom Rad im Text)

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Sturz am Riveufer in Halle schwer verletzt worden.

Halle (Saale). – Am Dienstag gegen 8 Uhr ist ein Fahrradfahrer am Riveufer in Halle schwer gestürzt, teilt die Polizei mit.

Aufgrund seiner Verletzungen habe der Radfahrer reanimiert werden müssen. Er sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Allerdings, so die Polizei, ist die Identität des Radfahrers noch unklar. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer erkennt das Fahrrad und kann Hinweise zu dem Fahrer geben? (Foto: Polizei)

Wer erkennt das abgebildete Fahrrad und kann Angaben zu dem Fahrer machen? Wer hat den Unfall beobachtet oder den Radfahrer zuvor gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03443/349 291 entgegen.