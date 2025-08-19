Ein 82-Jähriger ist am Dienstag in Halle am Riveufer mit seinem Fahrrad schwer gestürzt. Im Krankenhaus erlag der Mann am Freitag seinen Kopfverletzungen.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Sturz am Riveufer in Halle schwer verletzt worden und verstarb am Freitag im Krankenhaus.

Halle (Saale). – Am Dienstag gegen 8 Uhr war ein Fahrradfahrer am Riveufer in Halle schwer gestürzt, teilte die Polizei mit.

Aufgrund seiner Verletzungen habe der Radfahrer reanimiert werden müssen. Er sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zunächst war seine Identität unklar. Daher hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten und ein Foto des Rades veröffentlicht. Nun konnte ein Angehöriger des Mannes ermittelt werden, so die Polizei weiter.

82-Jähriger nach Fahrradunfall in Halle im Krankenhaus verstorben

Einige Tage später kam die traurige Nachricht: Der 82 Jahre alte Radfahrer, ist am Freitag im Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Der Senior hatte eine Kabelbrücke überfahren und dabei die Kontrolle verloren. Obwohl er umgehend ins Krankenhaus kam, konnten die Ärzte ihn nicht retten.

Nach Polizeiangaben war die Kabelbrücke ordnungsgemäß gesichert und beschildert. Fremdverschulden liege nicht vor.