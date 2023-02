Halle (Saale)/MZ - Horroszenario beim Rosenmontagsumzug: In Halle ist eine Person unter einen geschmückten Lkw geraten und schwer verletzt worden. Der Umzug war gerade im Bereich Burgstraße (Giebichenstein) unterwegs. Viele Menschen standen am Straßenrand.

Wie genau es zu dem Unfall beim Rosenmontagsumzug in Halle kommen konnte, ist noch unklar. Nach dem Unfall zwischen einem Mottowagen und der Frau wurde der Umzug abgebrochen. Das teilte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Vereins (HSKV), Ingo Küßner, mit. Bei dem Unfallopfer soll es sich um eine Frau aus Landsberg handeln.

Ein Großteil der über 50 Fahrzeuge befand sich hinter dem Unfall. Die Musik wurde ausgeschaltet und die Feier beendet. Der Umzug wird nicht fortgesetzt. Einige Wagen sind noch bis in die Innenstadt weitergefahren, jedoch ohne Musik. Auch die Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz wurde laut Polizei abgesagt.

Der Rosenmontagsumzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto «Mr sinn widder da!» (Wir sind wieder da!). Laut Polizei liefen am Montag rund 1.500 Teilnehmer aus 53 Vereinen in Halle mit.