Ruhestörung in Oranienbaum Songs waren zu laut: Nachbar tritt Tür ein und wirft Musikanlage aus dem Fenster
In Oranienbaum hat sich der Mieter eines Mehrfamilienhauses durch die laute Musik seines Nachbarn gestört gefühlt. Kurzerhand nahm er sich der Sache selbst an.
Oranienbaum. – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wegen Ruhestörung ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in die Marienstraße in Oranienbaum (Landkreis Wittenberg) ausgerückt.
Demnach fühlte sich ein 53-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch die laute Musik seines 19-jährigen Nachbarn gestört. In den frühen Morgenstunden wollte er daher den jungen Mann zur Rede stellen, teilt die Polizei mit.
Ruhestörung in Oranienbaum: Musikanlage fliegt aus dem Fenster
Weil dieser nicht öffnete, trat der 53-Jährige die Wohnungstür des 19-Jährigen ein und warf dessen Musikanlage aus dem Fenster, so die Polizei weiter. Der junge Mann habe unterdessen auf dem Sofa geschlafen.
Der alkoholisierte 53-Jährige muss sich aufgrund seiner Selbstjustiz wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung verantworten.