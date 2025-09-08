Körperverletzung nach Streit Eskalation im Saalekreis! Mann attackiert Wohnmobil-Paar mit Holzlatte – Frau verletzt
In Döllnitz ist es am Samstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann stellte sich einem Wohnmobil in den Weg und attackierte das Paar im Wagen.
Aktualisiert: 08.09.2025, 12:45
Döllnitz. – Am Samstagabend ist es in der Regensburger Straße in Döllnitz (Saalekreis) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, so die Polizei.
Gegen 21.30 Uhr habe sich dort ein Mann einem Wohnmobil in den Weg gestellt. Zunächst kam es nur zu verbalen Streitigkeiten, wie die Polizei mitteilt.
Mann greift Paar im Saalekreis mit Holzlatte an
Der Streit zwischen dem Paar im Wohnmobil und dem Mann sei dann aber eskaliert und körperlich geworden.
Dabei habe der Mann das Paar mit einer Holzlatte angegriffen. Die Frau aus dem Wohnwagen musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.