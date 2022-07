Sachsen: Mann soll zwei Frauen mit Messer verletzt haben -Flucht im Auto

Ein Mann soll in einer Wohnung in Geringswalde (Mittelsachsen) zwei Frauen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Geringswalde/dpa - Ein Mann soll in einer Wohnung in Geringswalde (Mittelsachsen) zwei Frauen mit einem Messer schwer verletzt haben. Sie konnten nach der Tat vom Donnerstagmorgen entkommen, flohen mit dem Auto und machten einen Funkstreifenwagen auf sich aufmerksam, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte. Die 29- und die 31-Jährige seien mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden und inzwischen außer Lebensgefahr. Der 45-jährige Tatverdächtige wurde wenig später auf einem Supermarkt-Parkplatz in Penig festgenommen. Gegen ihn wurde am Freitag Haftbefehl erlassen. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden.