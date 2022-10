In Halle Atemstillstand nach Fieberkrampf: Passant reanimiert vier Monate alten Jungen

In Halle hat ein 42 Jahre alter Mann am Freitagabend einem Baby das Leben gerettet. Der Säugling erlitt in einer Straßenbahn einen Fieberkrampf samt Atemstillstand. Der mutige Passant eilte zur Hilfe.