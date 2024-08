In der Salzstraße in der Innenstadt von Halle kam es zu einem Großbrand. Die Katastrophenwarnapp Katwarn schlug Alarm.

Nach Katastrophenalarm wegen Großbrand in Halle: Feuerwehr gibt Entwarnung

Einsatz in der Salzstraße

In Halle ist ein Großbrand in der Salzstraße in der Innenstadt ausgebrochen.

Halle (Saale). - Zu einem Großbrand kam es am Freitagmittag in der Salzstraße in der Innenstadt von Halle, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

In der Innenstadt von Halle brennt es. Foto: Dirk Skrzypczak

Zuvor hatte die Katastrophenwarnapp Katwarn Alarm geschlagen und vor massivem Feuer gewarnt. Es hat jedoch hauptsächlich Dachpappe gebrannt und zu weit sichtbarem, starkem schwarzem Rauch geführt haben. Auch Gasflaschen waren laut Stadtverwaltung involviert.

Es läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr in der Salzstraße in Halle. Foto: Marvin Matzulla

Überraschend konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr sei noch für Belüftungsmaßnahmen im Haus und kleinere Nachlöscharbeiten vor Ort. Es sollen sich laut Stadtverwaltung keine Personen im Gebäude befunden haben. Verletzt wurde bisher niemand.

Einsatzleiter Daniel Schöppe zum Brand: "Wir wurden zu einem Brandereignis in die Salzstraße in der Innenstadt gerufen. Hier kam es auf einem leerstehenden Haus, in dem Sanierungsarbeiten stattfinden, zu einem Brand von Dachpappe und Dämmmaterial."

43 Einsatzkräfte aus Diemitz, Büschdorf, Trotha und der Berufsfeuerwehr seien seit um 12.36 Uhr vor Ort im Einsatz.