18.000 Euro Schaden: Senior (84) fährt in Salzwedel eine Straßenlaterne um

Ein kleines Trümmerfeld verursachte der Fahrer eines Mercedes an der Arendseer Straße in Salzwedel. Der Wagen kollidierte unter anderem mit einer Straßenlaterne.

Salzwedel (vs) - Zu einem kostspieligen Unfall ist es am Donnerstag (28. Oktober) kurz nach 13 Uhr auf der Arendseer Straße in Salzwedel gekommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, hat ein 84-Jähriger mit seinem Wagen dabei eine Straßenlaterne zerstört.

Zuvor war der Rentner mit dem Mercedes aus Pretzier kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs. „Auf Höhe der Straße Am Landwehrwall kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab“, berichtet das Salzwedeler Revier. In der Folge stieß der Mercedes mit einer Straßenlaterne und einem Leitpfosten zusammen.

Wie der 84-Jährige gegenüber den Beamten angab, sei er von der Sonne geblendet worden. Der Senior verletzte sich beim Unfall an der Hand, dass Auto musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit etwa 18.000 Euro.