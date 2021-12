180 Menschen in Salzwedel protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Vor dem Rathausturmplatz in Salzwedel haben sich am Samstag (4. Dezember) ungefähr 180 Personen unangemeldet versammelt. Auf Plakaten äußerten sie Kritik zu den bestehenden Corona-Maßnahmen.

Vor dem Rathausturmplatz in Salzwedel haben sich am Samstag (4. Dezember) ungefähr 180 Personen unangemeldet versammelt. Auf Plakaten äußerten sie Kritik zu den bestehenden Corona-Maßnahmen.

Salzwedel (vs) - Vor dem Rathausturmplatz in Salzwedel haben sich am Samstagnachmittag (4. Dezember) gegen 16 Uhr ungefähr 180 Personen unangemeldet versammelt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel hervorgeht, führten einige von ihnen Plakate mit sich, auf welchen Kritik an den gegenwärtig bestehenden Coronamaßnahmen, wie zum Beispiel einer möglichen Impfflicht, zu lesen war.

Bis gegen 18 Uhr löste sich die Ansammlung von Personen auf. Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort, um die Versammlung abzusichern.