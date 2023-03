Klötze (vs) - Die 19-jährige Kezhia H. ist nach bisherigen Erkenntnissen letztmalig am Samstag, den 4. März 2023, in Klötze gesehen worden. Am Dienstagnachmittag (7. März) sei sie, laut Polizeibericht, dann bei der Polizei als vermisst gemeldet worden.

Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, ist Kezhia H. ca. 1,55 Meter groß, trägt braune Haare und eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit einer grauen Jacke der Marke adidas, einer hellen Hose und weißen Schuhen. Zudem trug sie einen grauen Rucksack.

Einsatz von Suchhund nach Kezhia H. erfolglos

Momentan gibt es keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der 19-Jährigen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz kam, verliefen bislang erfolglos. Daher wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kennt ihren Aufenthaltsort? Wir bitten Personen, die Hinweise geben können, sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/848-0 zu melden.