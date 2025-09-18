Eine Frau wird im Vollrausch auf einer Geburtstagsparty plötzlich gewalttätig. Sie verletzt ihren Partner und einen Beamten.

Salzwedel. - Es tue ihr alles wahnsinnig leid, sie könne sich aber an überhaupt nichts erinnern, erklärte die Angeklagte am Mittwoch im Saal des Amtsgerichtes Salzwedel unter Tränen. Sie musste sich dort verantworten, weil sie am 19. Januar 2025 gegen Polizisten Widerstand geleistet und einen von ihnen ins Gesicht geschlagen sowie gegen den Unterkiefer getreten hatte.