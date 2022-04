Alkoholisierter Traktor-Fahrer verliert im Altmarkkreis Anhänger mit Schweinegülle

Bei einem 20-jährigen Traktorfahrer hat sich am Donnerstagabend (7. April) auf der L8 bei Dähre-Wistedt im Altmarkkreis Salzwedel ein Anhänger mit 25.000 Liter Schweinegülle gelöst. Dieser rutschte daraufhin in den Graben.

Bei einem 20-jährigen Traktorfahrer hat sich am Donnerstagabend (7. April) auf der L8 bei Dähre-Wistedt im Altmarkkreis Salzwedel ein Anhänger mit 25.000 Liter Schweinegülle gelöst. Dieser rutschte daraufhin in den Graben.

Dähre-Wistedt (vs) - Ein 20 Jahre alter Mann ist am Donnerstag (7. April) in einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger auf der L8 aus Richtung Dähre nach Wistedt gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel hervorgeht, soll sich während der Fahrt der mit etwa 25.000 Liter Schweinegülle gefüllte Anhänger vom Traktor gelöst haben. Dieser rutschte daraufhin in den rechten Straßengraben.

Bei der nachfolgenden Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch ausgehend vom Traktor-Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde demzufolge beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus veranlasst.

Der entstandene Sachschaden am Anhänger und am Bankett beträgt circa 10.000 Euro. Durch ein Abschleppunternehmen musste der Anhänger aus dem Straßengraben geborgen werden.