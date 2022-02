Altmark: Schornsteinbrand verursacht 10.000 Euro Sachschaden

Bei einem Schornsteinbrand in Gestien bei Arendsee in der Altmark mussten 17 Kameraden anrücken, um das Feuer zu löschen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Bei einem Schornsteinbrand in Gestien in der Nähe von Salzwedel ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Gestien (vs) - In den frühen Morgenstunden des 1. Februars gegen 6 Uhr brannte in Gestien bei Arendsee ein Schornstein. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Kameraden an, um das Feuer zu löschen.

Durch die Hitze im Schornstein wurde auch ein Deckenbalken beschädigt, wodurch laut Bericht der Polizei auch Teile der Decke zwischen Erdgeschoß und Obergeschoß in die Küche fielen.

Bei dem Brand in der Nähe von Salzwedel entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Menschen wurden jedoch keine verletzt. Die Ursache ist noch unklar.