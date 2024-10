In Salzwedel ist ein Streit eskaliert. Eine Frau hat ihren Partner mit einer Flasche am Hinterkopf getroffen.

Salzwedel. - Am Samstag ist gegen 1.57 Uhr in der Straße "An der Lorenzkirche" in Salzwedel ein Beziehungsstreit eskaliert.

Laut Polizei verließ eine 33 Jahre alte Frau nach verbalen Streitigkeiten allein den Nysmarkt und verweigerte wenig später ihrem 35 Jahre alten Partner den Zutritt zur gemeinsamen Wohnung.

Die Beschuldigte habe zwar kurzzeitig die Wohnungstür geöffnet, ihrem Partner dann aber eine Flasche gegen den Hinterkopf geworfen, schildert die Polizei. Der Mann erlitt hierdurch eine blutende Platzwunde am Kopf und musste zur medizinischen Behandlung in das Altmarkklinikum Salzwedel gebracht werden.

Sowohl die Beschuldigte als auch der Geschädigte seien stark alkoholisiert gewesen, so die Polizei.