Ein Mann hat bei einem Angriff in Salzwedel lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht nach einem Tatbeteiligten.

Angriff in Salzwedel

Bei einem Angriff in Salzwedel hat ein Mann teils lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Salzwedel. - In der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel ist ein Mann bei einem Angriff am Freitagnachmittag gegen 16.55 Uhr lebensbedrohlich verletzt worden.

Laut Polizei kam es erst zu einer verbalen Streitigkeit in einer Parkanlage. Danach sei ein 31 Jahre alter Mann durch zwei weitere Männer brutal geschlagen und getreten worden, so die Polizei. Erst nachdem ein 38-Jähriger zur Hilfe geeilt war, ließen die Männer von dem 31-Jährigen ab und flüchteten.

Aufgrund der Personenbeschreibungen hat die Polizei einen der beiden Tatverdächtigen in der Nähe schnappen können. Aufgrund der starken Alkoholisierung des 44 Jahre alten Mannes sei eine Blutprobe im Krankenhaus angeordnet worden.

Das 31-jährige Opfer wurde laut den Beamten mit mehreren, zum Teil lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

So wird der zweite Tatverdächtige beschrieben:

europäisch

circa 180 Zentimeter groß

schlank

flüchtete mit unbekleidetem Oberkörper auf einem blauen Damenfahrrad

Zeugen, die Hinweise zur zweiten tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, die Polizei in Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480 zu kontaktieren.