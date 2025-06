Recklingen/vs. - Während der Arbeiten an einem Revisionsschacht eines Milchviehbetriebes in Recklingen ist es am Sonnabend kurz nach 11.30 Uhr zu einem Unglücksfall gekommen. Dabei sind zwei Männer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Mitarbeiter des Betriebes hätten zu dieser Zeit Arbeiten an dem Schacht ausgeführt, der Rohrleitungen für Gülle beinhaltete. Aus bisher unbekannter Ursache seien Stickgase in diesen hineingeflossen.

Mitarbeiter bewusstlos durch Stickgase

„Der direkt darin befindliche 37-jährige Mitarbeiter verlor daraufhin das Bewusstsein. Sein 28-jähriger Kollege rief um Hilfe, stieg seinerseits in den Schacht und verlor ebenso das Bewusstsein“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Kollegen, die zur Unfallstelle eilten, hätten einen Notruf abgesetzt und die eintreffende Feuerwehr sowie den Rettungsdienst zur Unglücksstelle geführt.

Beide Männer konnten aus dem Schacht gerettet werden. Sie werden gegenwärtig in den Krankenhäusern Wolfsburg und Salzwedel behandelt.