Diebe sind in Arendsee in eine Kegelhalle eingebrochen, so die Polizei.

Arendsee (vs) - Am Freitag, 14. Januar, gegen 14 Uhr wurde durch einen 65-Jährigen ein Einbruch in die Kegelhalle in Arendsee bei der Polizei gemeldet.

Die unbekannten Diebe drangen durch ein Fenster ein und entwendeten mehrere Getränkekisten und Flaschen. Der geschätzte Schaden beträgt in etwa 700 Euro.

Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige gefertigt.