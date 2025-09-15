Auf der L15 zwischen Liesten und Benkendorf ist ein Auto auf dem Dach gelandet. Ein 52-Jähriger verlor nach einem plötzlichen Motorausfall die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei einem Unfall auf der L15 überschlug sich ein 52-Jähriger mit seinem Auto mehrfach.

Benkendorf. - Auf der L15 zwischen Liesten und Benkendorf (Altmarkkreis Salzwedel) hat sich Freitagmorgen ein Auto mehrfach überschlagen, so die Polizei.

Ein 52-Jähriger sei gegen 9.30 Uhr auf der L15 in Richtung Benkendorf unterwegs gewesen, als sich während der Fahrt der Motor des Autos abgestellt habe. Auch die Lenkradsperre habe ausgelöst.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen, heißt es von der Polizei. Der 52-Jährige habe sich dabei leicht verletzt.