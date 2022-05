Autounfall in der Altmark: 86-Jährige durch die Luft geschleudert

Kusey (vs) - Schwerer Unfall in der Altmark. Was war passiert? Ein Renault-Fahrer (58) befuhr die Klötzer Straße am 9. Mai gegen 14.05 Uhr in Kusey aus Richtung Neuferchau kommend. Eine Frau (86) schob ihr Fahrrad über den dortigen Fußgängerüberweg.

Der Mann im Renault erkannte dies zu spät und stieß mit der 86-Jährigen zusammen. Die Frau wurde durch den Aufprall an den linken Fahrbahnrand geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte ins Salzwedeler Krankenhaus. Am Renault und am Fahrrad entstanden circa 3.000 Euro Sachschaden.