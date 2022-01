Baum fällt in Salzwedel auf Fahrbahn: 35-jährige Autofahrerin kollidiert mit diesem 

Ein Baum ist Sonnabendabend (29. Januar) aufgrund des Sturms in Salzwedel entwurzelt worden. Eine 35-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Baum. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Salzwedel (vs) - Sturmtief „Nadia“ hat Samstagabend (20.30 Uhr) dafür gesorgt, dass ein Baum in der Reimmannstraße in Salzwedel entwurzelt wurde und auf die Fahrbahn fiel.

Eine 35-jährige BMW-Fahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Reimmannstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Baum.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzwedel hervorgeht, wurde die Fahrerin glücklicherweise nicht verletzt. An ihrem Auto entstand jedoch ein erheblicher Schaden von ungefähr 6500 Euro.

Die Salzwedeler Feuerwehr musste in der Folge anrücken und den Baum von der Fahrbahn beräumen.