Großbrand bei Beetzendorf

Beetzendorf-Mellin (vs) - Am Samstagmorgen (13. August) kam es zu einem Brand im Waldgebiet zwischen Mellin und Brome, südöstlich der Bundesstraße 248 im Bereich der Landesgrenze zu Niedersachsen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine Fläche von mindestens 10 Hektar in Brand geraten.

Betroffen waren vor allem Totholz und Waldboden. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren mit einem Großaufgebot von insgesamt 135 Kameraden im Einsatz. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Brandgeschehens dauern an.