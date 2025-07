Am Montagabend ist ein Autofahrer von einer Straße bei Salzwedel abgekommen. Nach dem Aufprall mit einem Baum fing der Pkw Feuer. Die Folgen des Unfalls sind schwer, die Umstände unklar.

Feuerwehr und Polizei waren am Montagabend bei Salzwedel im Einsatz, um einen Toten aus seinem ausgebrannten Auto zu bergen. Symbolbild:

Salzwedel. – Am Montagabend ist ein Autofahrer im Altmarkkreis Salzwedel bei einem schweren Unfall gestorben.

Der Autofahrer war von einer Straße bei Salzwedel abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall fing der Wagen Feuer.

Noch am Unfallort starb die bisher noch unbekannte Person in den Flammen, so die Polizei. Die Unfallursache ist bisher noch ungeklärt.