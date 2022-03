Carport und zwei Autos brennen in der Altmark nieder

Aus ungeklärter Ursache hat am Sonntagmorgen (27. März) ein Carport in Dähre im Altmarkkreis Salzwedel angefangen zu brennen. Das Feuer griff auch auf die darunter parkenden Autos über und beschädigte das angrenzende Wohnhaus.

Dähre (vs) - Ein Carport in Dähre im Altmarkkreis Salzwedel ist am Sonntagmorgen (27. März) gegen 7.30 Uhr in Brand geraten. Die Brandursache ist bisher unklar.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel hervorgeht, stand bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr das Carport und zwei darunter geparkte Autos bereits in Vollbrand. Das angrenzende Wohnhaus wurde durch das Brandgeschehen und die Löscharbeiten ebenfalls beschädigt.

Eine genaue Schadenshöhe steht zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch aus. Sämtliche Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass keinerlei Personenschäden zu vermelden sind.

Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen in einer Stärke von 86 Kameraden zum Einsatz. Die Brandursache verbleibt bislang ungeklärt. Der Revierkriminaldienst des Polizeireviers Salzwedel übernimmt die polizeiliche Brandursachenermittlung.