Diebe hatten es in Salzwedel auf das Kupferkabel einer Ladesäule für E-Autos abgesehen. Die Polizei konnte drei Täter stellen.

Kabeldiebe, die sich an einer E-Ladesäule in Salzwedel zu schaffen machten, wurden von der Polizei erwischt.

Salzwedel. - In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei in der Kleinbahnstraße in Salzwedel Kabeldiebe auf frischer Tat erwischt.

Demnach hatten Beamte gegen 03.40 Uhr zwei Männer festgestellt, die Kabel von Ladesäulen für E-Fahrzeuge durchtrennten. Die Täter versuchten daraufhin auf Fahrrädern die Flucht zu ergreifen, so die Polizei zu dem Vorfall.

Ein 39-jähriger Tatverdächtiger habe unweit des Tatortes gestellt werden können. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen erhärtete sich zudem ein Tatverdacht gegen zwei weitere Männer (23 und 45 Jahre alt).

In Salzwedel kam es in der Vergangenheit zu ähnlichen Diebstählen. Den Eigentümern der Ladesäulen sei jeweils ein vierstelliger Sachschaden entstanden. Ob die drei Tatverdächtigen auch mit den anderen Kabeldiebstählen in Verbindung stehen, werde derzeit noch ermittelt.