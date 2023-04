Nichts an seinem Fleck gelassen haben Einbrecher in einem Dampfshop, der in Salzwedel Shishas und E-Zigaretten vertreibt. Außerdem erleichterten die Diebe das Geschäft um Bargeld. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Einen Dampfshop in der Bergschlossstraße in Salzwedel haben Einbrecher heimgesucht. Sie räumten von Shishas über E-Zigaretten bis Bargeld alles aus, was nicht niet- und nagelfest war. Symbolbild:

Salzwedel (vs) - Ein Dampfshop in der Bergschlossstraße in Salzwedel ist in der Nacht zum Donnerstag, 27. April, komplett von Einbrechern ausgeräumt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen die Täter in der Nacht in das Geschäft eingedrungen sein und den Kasseninhalt und sämtliche Verkaufsgegenstände entwendet haben. Der verursachte Schaden am Gebäude und der Wert des Diebesgutes werde auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt, so die Beamten weiter.

Nun bittet die Polizei in Salzwedel um Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 03901-8480.