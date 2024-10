Nach einem Einbruch in Pretzier konnte die Polizei drei Tatverdächtige stellen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dies nicht ihr einziger Einbruch war.

Zwei Einbrüche in einer Nacht

Nach zwei Einbrüchen in der Region Salzwedel ermittelt die Polizei nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Salzwedel. - Die Polizei hat in der Nacht von Montag zu Dienstag eine Diebesbande gestoppt, die zwei Einbrüche in einer Nacht begangen hat. Laut Polizei brachen die drei Männer auf einem Firmengelände in Pretzier (Ortsteil von Salzwedel) ein, wo sie diverse Gegenstände entwendeten.

Im Anschluss verließen die Täter den Tatort mit einem Auto, heißt es weiter. Den Polizeibeamten sei es möglich gewesen, das Fluchtauto nach kurzer Zeit auf der B190 ausfindig zu machen und anzuhalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten diverses Diebesgut, das sie beschlagnahmten, erklärt die Polizei weiter.

Polizisten entdecken Hinweise auf zweiten Diebstahl in Salzwedel

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sei festgestellt worden, dass ein Teil der beschlagnahmten Gegenstände aus einem Diebstahl stammte, der in derselben Nacht gemeldet wurde. Die Tatverdächtigen drangen dabei nach Polizeiangaben gewaltsam in ein Firmengelände in Salzwedel ein, wo sie ebenfalls mehrere Gegenstände stahlen.

Gegen die drei Männer im Alter von 29, 36 und 43 Jahren werde nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.