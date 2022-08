Beim "Forest Jump"-Festival in Pretzier sind in kurzer Zeit fünf Personen ins Krankenhaus gekommen. Sie klagten über gesundheitliche Probleme.

Nach ihrem Aufenthalt auf dem Forest Jump-Festival in Pretzier in Sachsen-Anhalt sind offenbar mehrere Besucher ins Krankenhaus gekommen. Archivfoto:

Pretzier (vs) - Beim Festival "Forest Jump" in Pretzier ist es offenbar am Freitag und Sonnabend zu mehreren Geschädigten gekommen. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach klagten alle fünf betroffenen Personen über kurzzeitige gesundheitliche Probleme, trotz geringen oder keinen Alkoholkonsums. Daher wurden nach Angaben der Polizei Urin- und Blutprobenentnahmen durchgeführt. Infolgedessen ergingen Strafanzeigen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 03901-8480.