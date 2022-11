Feuer Brandstiftung in der Altmark: Feuerwehr rückt zu drei Bränden aus

Gleich dreimal hat es am frühen Freitagmorgen (25.11.2022) in Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen haben einen Mann an den Brandorten beobachtet. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.