Im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Salzwedel hat es am Dienstag gebrannt. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Salzwedel. - Am Dienstag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel gebrannt, teilt die Polizei mit.

Eine Zeugin hatte einen Rauchmelder gehört. Zudem war eine starke Rauchentwicklung aus deiner Wohnung in der fünften Etage erkennbar, so die Polizei weiter.

Alle im Gebäude befindlichen Personen seien umgehend durch die Polizeibeamten aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen. Auch die 50-Jährige, die in der vom Feuer bedrohten Wohnung wohnte, konnte das Gebäude verlassen.

Sie sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr konnte den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, löschen. 23 Feuerwehrleute waren mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Straße wegen der Löscharbeiten voll gesperrt

Aufgrund der Löscharbeiten musste die Ernst-Thälmann-Straße auf Höhe des Brandortes für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume konnte verhindert werden.

Die Brandschäden in der Küche werden auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt, so die Polizei. Die betroffene Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.