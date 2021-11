Großeinsatz der Feuerwehr wegen defekter Gasleitung in Jübar in der Altmark

Jübar (vs) - Eine beschädigte Gasleitung sorgte am Sonnabend (13. November) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei im altmärkischen Jübar. Bei Bauarbeiten an der Fibrola Straße war die Leitung am Nachmittag gegen 16.50 Uhr beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, mussten insgesamt 15 Personen aus umliegenden Häusern evakuiert werden. Im Einsatz waren Aktive der Feuerwehren aus Jübar, Diesdorf, Lüdelsen und Bornsen sowie aus Beetzendorf.

Mitarbeiter des Energieversorgers Avacon konnten das Gasleck zügig wieder verschließen, heißt es im Bericht der Polizei. Somit konnten alle Bewohner unversehrt wieder in ihre Häuser zurück.