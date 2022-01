Heißer Brei: Feuerwehr löscht Brand in Salzwedeler Mehrfamilienhaus

Ein defekter Babybreierhitzer sorgte in Salzwedel für einen Feuerwehreinsatz in einem Haus an der Neutorstraße.

Die Feuerwehr Salzwedel war am Donnerstag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Neutorstraße gefordert.

Salzwedel (vs) - Zu einem Wohnungsbrand musste die Feuerwehr am Donnerstag (27. Januar) gegen 17.30 Uhr zur Neutorstraße in Salzwedel ausrücken.

Wie die Polizei mitteilt, ist der vermeintliche Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. In der Wohnung einer 39-Jährigen und eines 35-Jährigen war ein Babybreierhitzer in der Küche in Brand geraten. Der 35-Jährige löschte das Feuer mit einem Eimer Wasser. „Anschließend verließ die Familie aufgrund der großen Rauchentwicklung die Wohnung“, heißt es weiter im Polizeibericht. Vor dem Verlassen des Mehrfamilienhauses warnten diese weitere Bewohner und riefen die Feuerwehr zur Hilfe.

Diese rückte schließlich mit vier Feuerwehrfahrzeugen und 17 Frauen und Männern aus und löschte den Brand endgültig. Außerdem sorgten die Kameraden dafür, dass das Mehrfamilienhaus wieder rauchfrei wurde.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden in der Küche auf etwa 10.000 Euro und geht von einem Defekt des Babybreierhitzers aus. „Das Gerät wurde zur genaueren Untersuchung sichergestellt“, heißt es abschließend.