Illegale Demo in Salzwedel: Corona wieder Thema

In Salzwedel ist es zu einer unangemeldeten Demo mit rund 350 Teilnehmern gekommen.

In Salzwedel fand eine Corona-Demo statt. Diese war nicht angemeldet.

Salzwedel (vs) - Am Samstagnachmittag, 18. Dezember, fanden sich rund 350 Personen unangemeldet auf dem Salzwedeler Rathausturmplatz ein. Einige von ihnen führten Plakate mit sich, auf welchen Kritik an den gegenwärtig bestehenden Corona-Maßnahmen zu lesen waren.

Die Personen bewegten sich im Rahmen des Einsatzes für circa eine Stunde als Aufzug im Innenstadtbereich fort, gegen 18.45 Uhr löste sich die Versammlung von Personen auf.

Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort, um die Versammlung abzusichern.