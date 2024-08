Ein neunjähriges Mädchen wurde am Schulbus in Kusey von zwei Tieren schwer verletzt. Die Vierbeiner mussten zunächst im Klötzer Bärenzwinger separiert werden.

Kampfhunde beißen in Kusey Kind ins Gesicht

In unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle „Kusey Hort“ wurde das Mädchen am Donnerstag von den Hunden attackiert. Gestern holten Eltern ihre verunsicherten Kinder vom Schulbus ab.

Kusey. - Ein neunjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in Kusey von zwei Hunden angegriffen und schwer verletzt worden. Es erlitt Bisswunden im Gesicht und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Magdeburg geflogen.