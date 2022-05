Klötze: 37-Jähriger wird auf seinem Grundstück verletzt - Täter flüchtet

Ein 37-jähriger Mann hat Sonntagfrüh (29. Mai) einen fremden Mann auf seinem Grundstück in Klötze in der Altmark bemerkt. Als dieser mitbekam, dass er entdeckt worden ist, versuchte er zu flüchten. Doch der 37-Jährige hielt ihn fest.

Ein 37-jähriger Mann hat Sonntagfrüh (29. Mai) einen fremden Mann auf seinem Grundstück in Klötze in der Altmark bemerkt. Als dieser mitbekam, dass er entdeckt worden ist, versuchte er zu flüchten. Doch der 37-Jährige hielt ihn fest.

Klötze (vs) - Ein 37-jähriger Mann hat Sonntagmorgen (29. Mai) gegen 3.30 Uhr auf seinem Grundstück in Klötze in der Schützenstraße einen bisher unbekannten Täter bemerkt.

Daraufhin versuchte der Unbekannte zu fliehen, konnte jedoch, laut der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel, von dem 37-Jährigen zunächst gestellt werden. Innerhalb der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung mit dem Täter, wurde der 37-Jährige durch einen scharfen Gegenstand am Oberkörper verletzt.

Der Täter ist anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Trotz unverzüglicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Täter bisher nicht festgestellt werden.

Täterbeschreibung: 50-60 Jahre alt

Die ersten Hinweise zum Täter sind: 50-60 Jahre alt und dunkel gekleidet. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus nach Wolfsburg eingeliefert. Das Opfer wurde nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei in Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/848 0 zu melden.