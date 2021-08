Kontrolle über Schwalbe verloren und in Schaufenster gefahren: 17-Jährige stirbt nach Unfall in Lüchow im Krankenhaus

Bei einem schweren Unfall in Lüchow (Niedersachsen) fuhr eine Jugendliche (17) mit ihrem Moped in das Schaufenster eines Geschäftes. Einen Tag später starb die junge Frau in einer Hamburger Klinik.

Lüchow (vs) - Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (25. August) in der Innenstadt von Lüchow (Niedersachsen). Eine junge Mopedfahrerin hatte die Kontrolle über ihre Schwalbe verloren und fuhr in das Schaufenster eines Geschäftes. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie einen Tag später im Krankenhaus starb.

Wie Polizei mitteilte, hatte die 17-Jährige in einer scharfen Kurve auf der Tarmitzer Straße die Kontrolle über ihr Zweirad verloren und war dann über den Bordstein bis in das Schaufenster gefahren. Ein Rettungshubschrauber brachte die Jugendliche in eine Klinik nach Hamburg. Dort erlag die 17-Jährige dann am Donnerstag ihren schweren Verletzungen.

Die Polizei geht aktuell von nicht angepasster Geschwindigkeit als Unfallursache aus.