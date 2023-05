Der Polizei gelang es, in Diesdorf in der Altmark einen mutmaßlichen Einbrecher zu schnappen.

Ein 21-Jähriger, der in den Shop der Tankstelle in Diesdorf einbrechen wollte, befindet sich in Polizeigewahrsam.

Diesdorf (vs) - Ein maskierter Mann versuchte in der Nacht zum Mittwoch, in die Tankstelle in Diesdorf einzubrechen. Dabei ist er gegen 3 Uhr von einem 59-Jährigen beobachtet worden. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete der mutmaßliche Einbrecher mit einem Pkw.

Die sofort alarmierte Polizei leitete in Zusammenarbeit mit Beamten aus Niedersachsen eine Fahndung ein. Dabei ist nur wenig später in Waddekath ein Auto gestoppt und kontrolliert worden. Im Fahrzeug befand sich ein 21-jähriger Mann. Außerdem konnten im Kofferraum diverse Einbruchswerkzeuge gefunden werden.

Ermittlungen dauern an

Der junge Mann ist laut Polizeibericht vorläufig festgenommen worden, sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeitgleich begannen andere Polizeikräfte mit der kriminaltechnischen Untersuchung des Tatorts an der Tankstelle in Diesdorf. Am Mittwoch befand sich der vorläufig Festgenommene noch in polizeilichem Gewahrsam, während weitere Ermittlungsmaßnahmen andauerten.