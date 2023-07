In Salzwedel in der Altmark in Sachsen-Anhalt ist ein Asylheim mutmaßlich Opfer eines Brandanschlags geworden. Das Feuer brach an der Fassade des Wohnheims aus. 41 Menschen waren in dem Gebäude zur Brandzeit untergebracht.

Brandanschlag auf Asylheim in Salzwedel? Kind versucht die Flammen zu löschen

Brandanschlag auf Asylheim in Salzwedel in Sachsen-Anhalt? 41 Menschen wohnten in dem Gebäude, dessen Fassade in der Nacht zum Mittwoch plötzlich in Flammen stand. Foto:

Salzwedel (vs) - Zu einem mutmaßlichen Brandanschlag ist es in der Nacht zum Mittwoch bei einem Asylwohnheim in Salzwedel gekommen. Dies geht aus Informationen der Volksstimme hervor.

Demnach brannte am späten Dienstagabend, um 23.30 Uhr, in der Salzwedeler Fabrikstraße plötzlich die Außenfassade der Flüchtlingsunterkunft, die mit Styropor isoliert sei, wie ein Mitarbeiter der Sicherheitskräfte auf Nachfrage mitteilt. Dort stand plötzlich eine Fläche von 4 mal 1,50 Metern in Flammen. Die Feuerwehr Salzwedel war sofort im Einsatz und löschte den Brand.

Brand in Asylheim: Kind versucht Feuer zu löschen

Zuvor habe ein Kind als erstes zum Feuerlöscher gegriffen und versucht, die Flammen zu löschen, eher der Sicherheitsdienst des Objekts benachrichtigt wurde. Dies geht aus den Angaben eines Mitarbeiters der beauftragten Firma hervor.

Nach bisherigen Informationen der Volksstimme kann offenbar ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden. Es werde eine schwere Brandstiftung vermutet. Verletzt wurde aber allem Anschein nach niemand. Dennoch: Ein Sicherheitsmitarbeiter spricht von großen Gefahren für die Bewohner, weil das brennende Styropor, mit dem das Objekt isoliert sei, zu giftigen Dämpfen führe und die Bewohner so hätten eingeschlossen werden können. Die Bewohner seien stark verstört, wie vor Ort berichtet wird.

Es sei das erste Feuer in dem Flüchtlingsheim, berichtet ein Sicherheitsmitarbeiter der Volksstimme weiter. "Hinten raus haben wir auch keine Kameras, sondern nur zur Frontseite." Zudem würden die Sicherheitsmitarbeiter alle zwei Stunde Wache am Gebäude laufen.

Salzwedel unter Schock: Ursache bislang unklar

Beim Altmarkkreis Salzwedel, dem Träger der Einrichtung, gibt es offenbar am Vormittag noch kaum Informationen. Wie Sprecherin Inka Ludwig vom Altmarkkreis Salzwedel auf Volksstimme-Anfrage erklärt, habe man noch keine Informationen zur Brandursache. "Ob das nun eine Zigarette oder was anderes war, wissen wir nicht." Daher wolle könne man auch noch keine Schlüsse ziehen, ob gegebenenfalls die Sicherheitsvorkehrungen am Objekt erhöht werden. "Wir müssen die Ermittlungsergebnisse abwarten", so Ludwig.

Das Asylheim ist Wohnraum von 41 Menschen. Die Bewohner stammen vorwiegend aus Syrien, Afghanistan, Nordafrika, Irak und Ukraine. Die Einrichtung in Salzwedel dient in erster Linie für geflüchtete Familien und alleinstehende Frauen mit Babys und Kleinstkindern, erklärt Dezernent und Kreisordnungsamtsleiter Hans Thiele gegenüber der Volksstimme. Auch er glaubt, dass es nun heiße, die Ergebnisse der Brandermittlungen abzuwarten. "Wir haben Hitze und Trockenheit, hinter der Fassade laufen Elektroleitungen." Vieles sei denkbar, weshalb nun abgewartet werden müsse, was die Ermittlungen zu Tage bringen.