Im Salzlandkreis sind nach dem Brand eines Mähdreschers am Samstag mehrere Hektar Getreide in Flammen aufgegangen. Weiteren Schaden konnte die Feuerwehr verhindern.

Mähdrescher fängt Feuer – mehrere Hektar Getreide in Flammen

Jübar/DUR – Auf einem Feld bei Jübar im Salzlandkreis sind am Samstagnachmittag mehrere Hektar Getreide zerstört worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war gegen 15.15 Uhr ein Feuer an Bord eines Mähdreschers ausgebrochen.

Während das Fahrzeug ausbrannte, griffen die Flammen auch auf die Felder über. 1,5 Hektar Weizen, und 2 Hektar Roggen wurden zerstört. Ein weiteres Übergreifen auf weitere landwirtschaftliche Flächen konnte die freiwillige Feuerwehr verhindern, so die Beamten.